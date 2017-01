Doboztologatás helyett felhőnagyker

A világpiac egészére vagy egy-egy térségre kiható akvizíciókban érintett IT-nagykereskedők mindegyike szeretné, ha ügyfelei az összeolvadás után több és jobb termékhez, szolgáltatáshoz, maguk pedig nagyobb piachoz, bevételhez és hatékonysághoz jutnának. Idővel derül csak ki, hogy számításaik miként válnak be. A dolgok internetének gyors bővülése azonban a disztribútorokat is új helyzettel szembesíti, amelyben gyorsan kell lépniük.

Mozgalmas volt az elmúlt év a technológiai nagykereskedők piacán: az Ingram Micro februárban vásárolta fel az RRC közép-kelet-európai leányvállalatait, majd maga is akvizíció tárgyává vált, és az Egyesült Államok hatóságaitól november elején megkapott jóváhagyás alapján várható, hogy hamarosan a kínai Tianjin Tianhai tengeri szállítmányozó cég tulajdonába kerül.

Az ABC Data augusztusban jelentette be, hogy 80 százalékot meghaladó részesedést szerez a lengyel értéknövelt nagykereskedő S4E-ben. Októberben az Avnet fogadta el a Tech Data ajánlatát, amelyet a Technology Solutions Group üzletág megvételére kapott. Eközben a kifejezetten az IT-biztonság és a hálózatmenedzsment területére fókuszáló disztribútor, a lengyel Clico is erősíti jelenlétét térségünkben.

Ezzel párhuzamosan az IT-szállítók körében is nagy változások mennek végbe: a HP üzleti területeit 2015 ősze óta két külön vállalat - a HP és a Hewlett Packard Enterprise - viszi tovább, a Samsung pedig a múlt év végén jelentette be, hogy hasonló szervezeti átalakításra készül. 2016 szeptemberében lezárult a tranzakció, melynek keretében a Dell felvásárolta az EMC-t, és ekkor jelentette be a Fujitsu is, hogy nyilvános felhőszolgáltatását a Japánon kívüli piacokra is kiterjeszti - és a sort számos friss akvizícióval folytathatnánk.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Beleharapni a piacba

A konszolidációban érintett disztribútorok közül néhány cég magyar leányvállalatát a piaci változások mozgatóerőiről és a várható hatásokról kérdeztük.

- Az akvizíciókat elsősorban a disztribúciós szegmensben jelentkező, egyre kiélezettebb verseny tette szükségessé: a piaci szereplők a nagyobb biztonsággal és természetesen több lehetőséggel kecsegtető szervezeti formákat keresik, mondhatjuk úgy is, hogy előremenekülnek - mondta Bartha Péter, az Avnet Technology Solutions Kft. ügyvezető igazgatója. - Ma a biztos lábakon álló, nagy disztribútorok életképesek igazán, amelyeknek nem jelent problémát az előfinanszírozás, és nem döntik be őket a későn fizető, netán csődöt jelentő partnerek sem. Másrészt a gyártók is egyre inkább a kiterjedt, több országot lefedő disztribútori csatornák felé nyitnak, többek között az átlátható működés, az erősebb tőkeháttér és az egységes csatornaszemlélet miatt.

Üzleti környezetünk folyamatosan változik, ami a piaci szereplőket, így a nagykereskedőket is szüntelen fejlesztésre, az előrelépés irányainak felkutatására ösztönzi, véli Lázár Ferenc, az Ingram Micro Magyarország ügyvezető igazgatója is.

- A termékek tömegcikké válásával folyamatosan csökkennek az átlagárak és az árrések, amit csak megfelelő méretgazdasággal és hatékonyságnöveléssel, valamint a termékekhez adott értéknövelt szolgáltatások arányának bővítésével ellensúlyozhatnak a disztribútorok - tette hozzá Virágh Attila, az Ingram Micro Magyarország Value üzletág igazgatója és az RRC Hungary ügyvezető igazgatója. - Mindez történhet organikusan, belső fejlesztés vagy akvizíciók útján. Utóbbi mind átfutás, mind középtávú költséghatékonyság tekintetében kedvezőbb lehet.

Csinos Tamás, a Clico Magyarország ügyvezető igazgatója szerint egyre több gyártó mozdul el a rendelésre készülő termékek és megoldások felé, ami kevésbé támogatja a nagy tömegű raktározáson és készletfinanszírozáson alapuló hagyományos disztribúciós modellt, ezért maguk is a nagyobb nyereséggel üzemelő felhőalapú és egyéb, értéknövelt szolgáltatásokat is felvevő piacokra összpontosítanak, a belépés lehetőségét keresik.

- Érdemes azonban különválasztani a világpiac egészét érintő és a regionális akvizíciókat - mérlegelt Csinos Tamás. - A globális hatásokkal járó akvizíciók előnyei vagy hátrányai csak idővel derülnek ki. Mindenesetre a tapasztalat az mutatja, hogy a broadliner, inkább a logisztikai-finanszírozási vonalon mozgó disztribúciós üzleti kultúra nehezen keveredik a sokkal több, magas szintű élőmunkát igénylő, konzultatív, megbízható tanácsadó típusú értéknövelt (VAD) disztribútorok működésével. Más elvárások, más logisztikai háttérrendszerek, más típusú dolgozói állomány szükséges az igencsak eltérő igények kiszolgálásához. Mindez elmondható a regionális felvásárlásokról is. Ugyanakkor egy olyan zöldmezős beruházás, mint a Clico irodanyitása, sokkal gyorsabban érezteti a közvetlen hatását, hiszen nem kell a vállalatok eltérő kulturális, szervezeti örökségével foglalkozni, hanem azonnal hozzá lehet kezdeni a fejlesztéshez, és "beleharapni" a piacba.

Mit tesz a technológia?

A világpiac egészére vagy egy-egy térségre kiható akvizíciókban érintett IT-nagykereskedők mindegyike szeretné, ha ügyfelei az összeolvadás után több és jobb termékhez és szolgáltatáshoz, maguk pedig nagyobb piachoz, bevételhez és hatékonysághoz jutnának. Idővel derül csak ki, hogy számításaik miként válnak be. Egy-egy új technológia megjelenése és elterjedése, mint például a dolgok internetének gyors bővülése azonban a disztribútorokat is új helyzettel szembesíti, amelyben gyorsan kell lépniük.

- Elsőre talán meglepő, de a dolgok internete érthető módon az IT-disztribúciós piac átalakulásában is nagy szerepet játszhat - mondta Bartha Péter. - Az IoT-hez kapcsolódó megoldások jelenleg ugyanis jellemzően nem szerepelnek a klasszikus disztribútorok kínálatában. Ezen a szereplők nyilvánvalóan változtatni szeretnének a dolgok internetében rejlő hatalmas potenciál miatt. Bizakodásuk teljesen indokolt, mert az Avnethez és a Tech Datához hasonló, kiterjedt, - és akvizíciók révén még inkább kiszélesített - partnerhálózattal, ökoszisztémával bíró szolgáltatók kivételes lehetőséget teremtenek a különböző IoT-gyártók összekapcsolására. Nem csupán a gyártók és a disztribútorok változnak, hanem hozzájuk hasonlóan a klasszikus értelemben vett IT-partnerek köre is. Egyre-másra bukkannak fel az egészen más iparágakból érkező, azelőtt informatikával nem sokat foglalkozó cégek. Olyan vállalatok ezek, amelyek szerepe hamarosan mégis megkérdőjelezhetetlen lesz az IT-ellátási láncban.

Nagy nemzetközi csapat dolgozik az Ingram Micrónál a szolgáltatások folyamatos fejlesztésén, élenjáró megoldások bevezetésén, amit régiónk viszonteladó partnerei is tapasztalnak.

- Az Ingram Micro küldetésének tekinti a legmodernebb technológiák eljuttatását a felhasználókhoz - fogalmazott Virágh Attila. - A dolgok internete újabb lehetőség számunkra, hogy a lehető legszélesebb gyártói portfólión alapuló, teljes körű megoldást szállítsunk a különböző környezetekben elhelyezett érzékelőktől és végpontoktól kezdve a felhőig.

- Idén januártól térségünkben, így Magyarországon is elérhető az Ingam Micro Cloud Marketplace, a világ egyik piacvezető, teljesen automatizált felhőszolgáltatás-piactere - mondta Lázár Ferenc. - Viszonteladóink ezen a platformon keresztül a világ legnagyobb felhőszolgáltatóinak termékkínálatát értékesíthetik vevőkörüknek, a szolgáltatások teljes körű menedzselésével és nyilvántartásával, beleértve újabb felhasználók hozzáadását, a szolgáltatáscsomagok módosítását vagy lemondását. Mindez egy pontból, könnyedén és átlátható módon történik, mivel az Ingam Micro Cloud Marketplace teljesen automatizált összeköttetésben áll a felhőszolgáltatók platformjaival.

Az Avnet és a Tech Data hasonló, a felhőszolgáltatások automatizált beszerzését biztosító platformja, az Avnet Cloud Marketplace már szintén elérhető Európában. Disztribútorként a Clico a felhőszolgáltatások alapinfrastruktúrájának kialakításában és annak biztonságossá tételében segíti a szervezeteket.

- Minthogy tevékenységünk két fő területe a hálózati technológia és a biztonság, a dolgok internetében érthetően mi is nagy lehetőségeket látunk - mondta Csinos Tamás. - A közelmúlt történései bizonyítják, hogy az átgondolatlan fejlesztések óriási biztonsági kockázatot rejtenek, azaz a biztonsági tanácsadói és rendszertervező szaktudásunkra igencsak szükség lesz a hazai IoT fejlődése kapcsán. Számítunk rá, hogy hálózatos üzletágunk profitálni fog mindebből, mert a dolgok internetének bővülése egyúttal az infrastruktúra-fejlesztés igényét is növeli.