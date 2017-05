Egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatoknak az IT-biztonság

Edukációs kampányt indít az Invitech Solutions.

A biztonsági incidensek ugrásszerű növekedése és a szigorodó törvényi szabályozások miatt egyre komolyabb erőforrásokat kötnek le az informatikai biztonsággal kapcsolatos tennivalók egy vállalat életében. Elég csak abból kiindulni, hogy az email-üzenetek 65 százaléka spam, és ezek majdnem 10 százaléka rosszindulatú. A növekvő számú célzott kibertámadások pedig sok esetben okoznak ügyfél- és üzletvesztést is. Az IT-biztonsággal kapcsolatos feladatok kiszervezése első ránézésre nehéz döntésnek tűnik, de a gyakorlat azt mutatja, hogy minden más megoldás sokkal idő- és költségigényesebb.

A hackertámadások száma az elmúlt öt évben megháromszorozódott, az ilyen jellegű incidensek mára meghaladják a napi egymillió esetet, és ezek csupán a felderített támadások. Az ezzel kapcsolatos problémák kiküszöbölése speciális szakértelmet és folyamatos, 24 órás odafigyelést igényel, amely egyre komolyodó terheket ró a vállalatokra, figyelembe véve, hogy IT-biztonsági szakembereket is egyre nehezebben tudnak szerződtetni.

"Az informatikai biztonság fenntartása egy rendkívül bonyolult, folyamatos fejlesztéseket és állandó ellenőrzést igénylő tevékenység. Nem véletlenül, hiszen ma már ezen a fronton érkezik a legtöbb támadás egy vállalat ellen. Ezen a rendkívül érzékeny, nagyfokú megbízhatóságot igénylő piacon vezettünk be újabb, hatékonyabb szolgáltatásokat, amelyhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk az érintettek edukálását is, szakembereink segítségével. Ennek fókuszában nagy jelentőséget kap a megelőzés, valamint az azonnali beavatkozásra való készség fejlesztése is, amelyet azért is nehéz házon belül megoldania egy társaságnak, mert a vállalatok egyre nagyobb arányban alkalmaznak olyan online és digitális eszközöket, amelyek hasznosságuk mellett még inkább növelik egy rendszer sebezhetőségét" - nyilatkozta Javorniczky Áron, az Invitech Solutions és az Invitel Csoport operatív vezérigazgató-helyettese.

Egy hackertámadás komoly veszélyekkel járhat, köztük elvesztett ügyfelekkel és ezáltal akár csökkenő bevétellel is. A Cisco frissen közzétett IT-biztonsági jelentése szerint például, az adatvesztést elszenvedő vállalatok 22 százalékától távozott már ügyfél emiatt, az ilyen vállalatok 44 százalékánál a korábbi ügyfélszám mintegy egyötöde. A vizsgált szervezetek 29 százalékánál az adatvesztés bevételcsökkenést is eredményezett, az ilyen szervezetek 38 százalékánál a bevételkiesés mértéke a 20 százalékot is meghaladta. Ezeknek az eseteknek komoly következményei lehetnek egy vállalkozás jövőbeli lehetőségeit nézve is. Az adatvesztés következtében a cégek 23 százaléka veszített már el üzleti lehetőségeket, ezek 42 százaléka a potenciális ügyfelek egyötödétől búcsúzhatott el. Ezen veszteségek egy része biztosan elkerülhető lett volna. Többek között emiatt is van elengedhetetlen jelentősége annak, hogy egy cég naprakész IT-biztonsági rendszerekre és kompetens szakértőkre támaszkodhasson.

Az Invitech Solutions most olyan komplex megoldásokat nyújtó Intelligens Biztonsági Szolgáltatásokkal jelentkezett a vállalatok számára, amelyek az adatok gyűjtése és kezelése mellett, rendkívül gyors beavatkozást tesznek lehetővé szükség esetén. Ezek segítségével szakképzett és tapasztalt IT-biztonsági csapat koordinálja a rendszereket, folyamatosan figyeli és kezeli a riasztásokat. A társaság IT-biztonsági szolgáltatásainak helyszínéül szolgáló Security Operation Center (SOC) egyaránt épít a hálózatos és a szerver-specialista szakemberek tapasztalatára és szaktudására is. A társaság szolgáltatásai lehetőséget biztosítanak az adatok közötti korrelációk megvilágítására, amely alapján a SOC munkatársai előre meg tudják határozni a rendszerben várható informatikai rést és kockázatot.

Ezeket mérlegelve készülhetnek fel azok várható hatásainak megelőzésére, kezelésére. Az erre specializálódott csoport persze nem csak a napi működésből keletkezett logokat, hanem a piaci trendeket is folyamatosan figyeli, hogy mindig felkészült legyen az aktuális fenyegetésekkel szemben. Különösen fontos ez most, amikor az elmúlt hetekben tapasztalható zsarolóvírus-támadás következtében - amelyben egyébként az Invitech Solutions által üzemeltetett, annak telephelyein és ügyfeleinél elhelyezett szerverek a folyamatos felügyelet eredményeként nem voltak érintettek -, kormányok és nemzetközi szervezetek is felhívták a figyelmet az adatbiztonság fontosságára, a folyamatos odafigyelést igénylő kibervédelemre.

Az ilyen támadásokra való felkészülés azonban, nem csak a vállalkozások saját biztonsága szempontjából elengedhetetlen jelentőségű, hanem sok esetben a törvényi előírások miatt is. A személyes adatok és a magánszféra védelmét szolgálja a GDPR, azaz Általános Adatvédelmi Rendelet, amely minden olyan cégre vonatkozik, ahol európai uniós állampolgárok személyes adatait kezelik. Azt azonban sokan nem tudják, hogy amennyiben egy bizalmas adatokat kezelő vállalat nem felel meg a GDPR előírásainak, az éves árbevétel 4 százaléka is lehet a büntetés - figyelmeztet az Invitech Solutions ismeretterjesztő anyaga.

A vállalat összességében átláthatóbb, átjárhatóbb és természetesen jóval biztonságosabb rendszereket ígér, saját cégre szabható, menedzselt megoldásokkal. Ennek köszönhetően ügyfelei jobban összpontosíthatnak saját üzleti tevékenységükre, hiszen az IT-feladatok akár 65 százaléka is kiszervezhető az ilyen szolgáltatások igénybevételével.