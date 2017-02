A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felkérésére hatóságok, informatikai vállalatok, civil szervezetek és gyerekek fognak össze, hogy a Biztonságos Internet Nap (2017. február 7.) alkalmából felhívják a figyelmet a biztonságosabb és jobb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira.

A Biztonságos Internet Napot (Safer Internet Day - SID) az Európai Unió Safer Internet Program akciótervének keretein belül ma már a világ több mint 120 országában - köztük az Európai Unió mind a 28 tagállamában - minden év februárjának második keddjén, ugyanazon a napon rendezik meg.

Az utóbbi években a "biztonságosabb" helyett a "jobb" internet létrehozására került a hangsúly. Ezért idén a SID közös felelősségünkre fókuszál: mindannyiunk dolga, hogy az internetet egy jobb hellyé tegyük egymás számára. Ezért is lett 2017-ben a SID szlogenje: " Te magad légy a változás: Együtt egy jobb internetért!"

A Safer Internet Day (SID) - Biztonságos Internet Nap hazai programjai:

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az Európai Unió Safer Internet Programjának (SIP) hazai konzorciumvezetője figyelemfelkeltő eseményt szervez erre a napra, amelyen szakemberek, döntéshozók, pedagógusok, gyerekek, a sajtó, illetve a téma iránt érdeklődők vesznek részt. A rendezők hazai intézményeket, gyermekvédelmi szakembereket, játékszakértőket, webes biztonsági szakembereket, ezen kívül távközlési cégeket, internetszolgáltatókat, non-profit szervezeteket, multinacionális cégek képviselőit is várják az eseményre.

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2017-es Biztonságos Internet Nap alkalmából versenyt is hirdetett hazai általános iskolások, középiskolások és felsőoktatásban részt vevők számára, plakát vagy fotó készítésére.

A megadott határidőre több mint 60 plakát és 14 fotó pályamű érkezett az ország minden területéről. Az általános iskolás korosztály volt a legaktívabb. A legtöbb pályamunka az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából érkezett. A műveket szakmai zsűri értékeli, a díjátadóra a Biztonságos Internet Nap rendezvényén kerül sor február 7-én, ahol a szervezők a díjazott munkákat kiállítják.

2016-ban a Safer Internet Program oktatói 493 alkalommal 1850 tanórát tartottak, összesen 33045 felhasználónak. A nagy létszámú gyerekcsoportok - teljes gyereklétszám 27774 fő - mellett 2485 szülőt és 2786 tanárt is tovább képeztek, 180 budapesti és 96 vidéki helyszínen, összesen 243 intézményben.



A tavalyi Safer Intenet konferencián a digitális esélyegyenlőség és az internetbiztonság megteremtése érdekében tervezett közös fellépésről szóló együttműködési megállapodást írt alá a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány. Ennek értelmében a Vodafone Digitális Iskola Program keretében 2016. december 31-ig a SIP-oktatók 12 településen 96 órát tartottak 2937 gyermek számára.

Lendületes évet zárt 2016-ban a NISZ Zrt. által üzemeltetett Biztonságosinternet Hotline. A fennállásának 5. évét tavaly ünneplő hotline 968 bejelentést kezelt, melyből 150 db volt tiltott pornográf tartalmú, és ebből 61 db rendelkezett magyar illetékességgel. Ez jelentős ugrás volt a korábbi évekhez képest és a rendőrséggel együttműködve ezeket a tartalmakat el is távolították. A tavalyi év további tapasztalata, hogy az erőszakos tartalmak (online bántalmazás, több mint 90 db) megelőzték a rendszerint jelentős bejelentésszámmal bíró rasszista tartalmakat (60 db).

A Helpline-t üzemeltető Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványhoz 2016-ban összesen 36955 alkalommal fordultak a gyerekek telefonon, chaten vagy online levelező felületükön. Ez tízezer konzultációval jelent többet a 2015-ös évhez képest. Változatlanul elsősorban a kamaszok, a 12-18 év közötti korosztály veszi igénybe a szolgáltatást, de fiatalabb gyerekek illetve gyerekek miatt aggódó, velük kapcsolatban segítséget kérő felnőttek kérdéseit is fogadják. Kifejezetten a kortársakkal való problémákról szólt közel 1000 beszélgetés 2016-ban, és ezeknek a történeteknek egyre nagyobb része játszódik az online térben. Jellemzően közösségi problémák, a kortársakkal való konfliktusok, illetve az offline piszkálódás, bántalmazás kerül át online fórumokra. Fontos tapasztalat, hogy az internet használathoz kötődő kérdések, és sajnos a cyberbullying jelensége is egyre fiatalabb korban jelent problémát. Ez is azt mutatja, hogy már az általános iskola alsó tagozatában, és a talán legveszélyeztetettebb 5-6. osztályokban kell a kérdéskörről beszélgetni.

A Biztonságos Internet Nap programjáról a http://saferinternet.hu/biztonsagos-internet-nap/biztonsagos-internet-nap-2017 oldalon található bővebb információ.