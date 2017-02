Elindult a Telstra első kereskedelmi gigabites LTE-hálózata

A Telstra, az Ericsson, a Qualcomm és a NETGEAR bejelentette a világ első kereskedelmi gigabites LTE hálózatának és eszközének forgalomba hozatalát.

A Telstra a Sydney-ben megrendezett "Gigabit LTE Experience" eseményen megerősítette, hogy elindították gigabites LTE-szolgáltatásukat egyes, a főváros kiválasztott belvárosi kerületeiben és további városokat is megcéloznak.

A gigabites LTE NETGEAR eszközük, a Nighthawk M1, 2017 februárjában lesz elérhető az ausztrál fogyasztók számára. Az újonnan bevezetett gigabites LTE-szolgáltatás extrém gyors hozzáférést biztosít a fogyasztók kedvenc tartalmaihoz, és még gyorsabb hozzáférést a vállalati alkalmazásokhoz és üzletileg kritikus adatokhoz. A gigabites teljesítmény javítja a videostreaming minőségét, és elősegíti a modern mobil virtuális valóság alkalmazások és élmény fejlesztését, valamint kulcsfontosságú lépést jelent az 5G felé.



A gigabites letöltési LTE-sebességeken kívül a Telstra új hálózati funkciói a korábbinál kétszer nagyobb feltöltési sebességet is biztosítanak, így a tartalmak feltöltése a közösségi médiába, valamint a felhő- és üzleti alkalmazások sokkal gyorsabbak lesznek.

A Telstra az első, amely globálisan 600 Mbps letöltési sebességet vezetett be (2015 szeptemberében), és most kiterjeszti globális vezető pozícióját a gigabites LTE-vel. A gigabites LTE-t az LTE Advanced funkciók teszik lehetővé, többek között: 4x4 MIMO, 3CA (háromvivős aggregáció) és a magasabb rendű moduláció (256QAM). A feltöltési oldalon a Testra új hálózati rendszere 64QAM és 2CA (kétvivős aggregáció) rendszert használ a 150 Mbps-os feltöltési csúcssebesség eléréséhez. Ezek az új funkciók és rendszerek fontos előrelépést jelentenek a Telstra számára az 5G felé vezető úton.

A gigabites LTE nemcsak magas csúcssebességeket biztosít, de nagyobb hálózati kapacitást is az összes felhasználó számára. A gigabites LTE mobileszköz gyorsabban jut a kívánt adatmennyiséghez, így a felszabaduló időben több hálózati erőforrást tesz elérhetővé a többi felhasználó számára. Ezen kívül a 4x4 MIMO használata az új NETGEAR Nighthawk M1 Mobile Router (MR1100) gigabites eszközzel és a Qualcomm Snapdragon X16 LTE modemmel 4 utas vevődiverzitást (4-wRxD) tesz lehetővé. A 4 utas vevődiverzitás támogatja a gyorsabb adatátvitelt az LTE-hálózat minden részén, beleértve a gigabites területeket, és a többi megmaradó LTE hálózati területeket is.