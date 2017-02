Élő streamen a Magenta 1 koncert

Telt ház lesz a Telekom zártkörű koncertjein, ahol Presser Gábor és Rúzsa Magdi mellett a Magna Cum Laude is fellép. A túljelentkezés miatt a Telekom élő streamen teszi lehetővé ügyfeleinek és minden érdeklődőnek, hogy távolról is élvezhessék a különleges produkciót.

A február 12-i exkluzív eseményekre, amelyet Budapesten, a Papp László Sportarénában rendeznek meg, azok kaphattak belépőt, akik 2017. június 30-ig már legalább egy éve Magenta 1-ügyfelek, és akik részvételi szándékukat időben jelezték a Telekomtól számukra megküldött elektronikus üzenetben (eDM és SMS) megadott módon és regisztrációs felületen. A koncertekre kizárólag az első 10 ezer, teljes körűen kitöltött regisztrációval rendelkező Magenta 1 ügyfél kapott egyedi, páros koncert jegyet. A nem teljes körűen kitöltött regisztrációt nem fogadta el a vállalat.

Az este 8-kor kezdődő második koncertet élőben streameli a Telekom saját erre dedikált telekom.hu/magenta1koncert aloldalán valamint az Origo felületén. Így azok sem maradnak le az élményről, akik nem jutnak be az arénába. A Telekom 4G hálózata segítségével hidat szeretne képezni a zenerajongó ügyfelei és a Magenta 1 koncert között: ezért a vállalat ügyfeleinek a forgalmazott gigabájtok miatt nem kell aggódniuk, mert a koncert megtekintése a Telekom ügyfeleknek nem csökkenti a belföldi mobilinternet adatforgalmi keretüket. A Telekom célja, hogy elérhetővé tegye minél több ügyfele számára a koncert élményét.



A Magenta 1 koncerten elhangzik majd Rúzsa Magdi és Presser Gábor előadásában Presser Gábor és Novák Péter legújabb száma, a "Dobj egy papírrepülőt!" is. A számhoz készített videóklipet csak 2016. decemberének utolsó napjaiban mutatták be a Telekom Facebook-oldalán, és kevesebb, mint egy hónap alatt több, mint 400 ezren tekintették meg a Youtube-on.

A Magyar Telekom a Magenta 1 elnevezésű vezetékes és mobil szolgáltatásokat tartalmazó integrált kedvezménycsomagját 2015 augusztusában vezette be, az azóta eltelt alig másfél év alatt előfizetőinek száma pedig már a 100 ezret is meghaladta. A csomagra történő előfizetéssel az ügyfelek egy kézből kapják kedvező áron mindazon szolgáltatásokat, amelyekre az egy háztartásban élőknek szükségük lehet, így a mobilszolgáltatásokat, TV-s csomagot, otthoni internetet és vezetékes telefont is. A Telekom időről időre exkluzív ajánlatokkal köszöni meg a Magenta 1-es ügyfeleknek, hogy ezt a csomagot választották. Míg tavaly nyáron a vállalat három hónapon keresztül korlátlan mobilinternet használatot biztosított számukra, szeptembertől pedig az adott helyen elérhető maximális le- és feltöltési sebességgel mobilnetezhetnek a Telekom hálózatán a Magenta 1 előfizetéssel rendelkezők, valamint a velük egy mobil folyószámlán lévő családtagjaik, bárhol is tartózkodjanak az ország területén.

*A koncertekre a Magyar Telekom azon Magenta1 kedvezménycsomaggal rendelkező ügyfeleit hívta meg, akik 2017. június 30 -ig legalább egy éve Magenta1 ügyfelek. Közülök a regisztrációsidőbeni sorrendje alapján vehetnek részt a koncerten a leggyorsabban regisztrálók. A felső határt a Papp László Sportaréna befogadóképessége szabja meg.