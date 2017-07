Ezer értékesítő munkatársat vesznek fel

A "Change Happens Here" kampánnyal az Oracle idei legnagyobb toborzási programját indította útjára.

A mai napon az Oracle 1000 új nyitott pozíciót jelentett be Európa, a Közép-Kelet és Afrika térségeiben. A "Change Happens Here" (A változás itt történik) szlogen alatt futó toborzási kampányban olyan ambiciózus, a digitális megoldások iránt nyitott értékesítési munkatársakat keres, akik képesek az Oracle felhőszolgáltatási üzletágának növekedését hatékonyan támogatni.

Ez a lépés szorosan összefügg azzal, hogy a cég nemrégiben rekord magas pénzügyi eredményeket jelentett be, ezek közt a teljes felhő értékesítésből származó árbevétel 58%-os növekedést produkált. Az Oracle a leggyorsabban növekvő felhőszolgáltató szerepet tudhatja magáénak és ezt a növekedési ütemet az idei évben tovább szeretné emelni.

Az Oracle különféle területekről - HR, marketing, pénzügy, toborzás, beszerzési lánc menedzsment, értékesítés - érkező jelölteket keres, akik 2-6 év tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön, erős a személyes motivációjuk és képesek a világ egyik legizgalmasabb felhőmegoldását értékesíteni.



A jelentkezők egy sor különféle pozícióra pályázhatnak az EMEA régióban a 'Change Happens Here' toborzási kampány weboldalán: oracle.com/experience. Az Oracle ezen kampányával olyan diplomás jelölteket keres, akik nyitottak az új technológiai megoldásokra és szenvedélyesen érdeklődnek a felhőszolgáltatások gazdaságot átalakító hatásai iránt.

Tino Scholman, az EMEA régió Oracle Cloud alelnöke szerint: "Felhő üzletágunk hihetetlen tempóban növekszik, így itt a megfelelő idő, hogy tehetségek új generációjával frissítsük fel a vállalatunk. Jó kapcsolatépítő készséggel rendelkező embereket keresünk, akik motiváltak és okosak, szeretnének részt venni ügyfeleink üzleti átalakulásában és szeretnek nagyszerű eredményeket elérni. A sokféleség az Oracle kultúrájának egyik sarokköve. Most 1000 tehetséges személy számára szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy karrierjét jobb irányba mozdítsa elő, a lehető legjobb képzésekhez férhessen hozzá és a leggyorsabban növekvő felhő cégben adhasson lendületet karrierjének, a digitális korszakváltás kellős közepén.