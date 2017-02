Felhőbe húz az analitika

Nagyságrenddel gyorsabban bővül a nyilvános felhőben elérhető analitikai megoldások hazai piaca, mint a házon belül bevezetett szoftvereké. Az eszközök követik az adatokat, mondhatnánk erre, de a kép ennél azért árnyaltabb.

Kutatásaiban az International Data Corporation (IDC) a szűkebb értelemben vett analitikai piacot funkcionális bontásban két nagy szegmensre, a fejlett, prediktív analitikai szoftvermegoldások, valamint a felhasználói lekérdező, jelentéskészítő és elemző, azaz üzletiintelligencia-eszközök területére bontja. Szolgáltatási modell alapján mindkét szegmensen belül megkülönbözteti a házon belül bevezethető (on-premise) és a nyilvános felhőben, szolgáltatásként elérhető szoftvermegoldásokat (lásd az ábrát).

- A szállítók licenceladásból és szoftverkövetésből származó bevételeit véve alapul tavaly Magyarországon a fejlett, prediktív analitikai szoftvermegoldások piacát szinte teljes egészében a házon belül bevezetett megoldások alkották, részesedésük 99 százalék volt, míg a végfelhasználói BI-eszközök szegmensét 96 százalékkal uralták - részletezte Bakk József, az IDC Hungary elemzője. Az IDC szerint a piac mindkét szegmensében kitartó, egy számjegyű növekedést várhatunk az évtized végéig, amelynek évi átlagos mértéke meghaladja a 6,5 százalékot. Az értéket a házon belül bevezetett megoldások túlsúlya fogja ezen a szinten tartani, mert a nyilvános felhőben elérhető analitikai és BI-eszközök esetében a bővülés éves átlagos üteme ennél egy nagyságrenddel gyorsabb, 40 százalék feletti lesz 2020-ig.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Öreg adattárház nem vén adattárház

Mindez összhangban áll a nemzetközi trendekkel, legalábbis ami a felhőalapú analitikai megoldások térhódítását illeti. Az IDC globális előrejelzése (FutureScape: Worldwide Big Data and Analytics 2016 Predictions) szerint ugyanis az évtized végéig a szervezetek felhőalapú nagyadat- és analitikai megoldásokra fordított költése 4,5-szer gyorsabban fog nőni, mint házon belül bevezetett szoftverekhez köthető ráfordításaik.

- A szolgáltatási modellek mentén élesen eltérő piaci teljesítmény részben azzal magyarázható, hogy a nyilvános felhőben elérhető analitikai megoldások lényegesen kisebb bázisról indultak, ahonnét kezdetben könnyű gyorsan nőni - fejtegette Bakk József -, de közrejátszanak más tényezők is. A nagyadat-ökoszisztémán belül a felhőalapú megoldásoknak ugyanis jóval nagyobb a szerepük, akár az adatok forrását, akár a begyűjtésüket, tárolásukat és elemzésüket szolgáló technológiákat, eszközöket nézzük. Ezzel együtt az olyan, házon belül bevezetett megoldások, mint az adattárházak a történeti adatok elemzésével továbbra is fontos analitikai feladatokat látnak el a vállalatoknál, az újgenerációs, valós idejű céleszközök nem kiváltják, hanem kiegészítik őket. Így van ez a hazai, közepesen érett analitikai piacon is, amelyen a házon belül bevezetett megoldások további terjedése, az organikus növekedés is tartogat még lehetőségeket a szállítóknak.

Beépülő képességek, céleszközök

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az analitikai képességek olyan szoftvermegoldásokba is beépülnek, amelyek piacát az IDC más kutatásaiban méri.

- Az IT-biztonsági szoftverek jól példázzák ezt, esetükben a biztonsági kockázatot jelentő események azonnali észlelését szolgáló, a felhasználók viselkedését vagy a naplófájlokat elemző funkciók keresettek - sorolta Bakk József. - A szervezetek az ilyen, tanuló algoritmusokra, mesterséges intelligenciára épülő képességek birtokában automatizálhatják igazán jól a biztonsági események megválaszolását, így csökkenthetik az általuk okozott kár mértékét.

Folyamatosan új technológiák, gyakran felhőalapú és nyílt forráskódú megoldások, adott feladatra kihegyezett céleszközök jelennek meg az analitikai piacon, ahol a palettájukat megújító, nagy szállítók mellett az újonnan belépő feltörekvő cégek is megtalálják számításukat.

- Mindez arra figyelmeztet, hogy a nagy adatnak a mennyiség és a változatosság csupán két jellemzője, mert létezik további két, legalább ennyire fontos tulajdonsága is: a gyorsaság és a hitelesség. Az újgenerációs analitikai eszközök, amelyek mindezeket kezelik, már nem csupán a nagy adattömeggel dolgozó nagyvállalatok számára megfizethetők vagy hasznosak. Értéküket szervezetmérettől függetlenül a betekintés adja, amellyel az üzletet az összefüggések feltárásához, a lehetőségek megragadásához, a folyamatok automatizálásához és optimalizálásához, a kockázatok kezeléséhez, a visszaélések leleplezéséhez és a támadások kivédéséhez segítik - hallottuk Bakk Józseftől.

Végfelhasználói lekérdező, jelentéskészítő és elemző eszközöket ma már minden iparágban használnak a szervezetek Magyarországon. Újgenerációs bigdata-analitikai eszközöket ismét az IT-intenzív iparágak szereplői, a távközlési cégek és a pénzügyi szolgáltatók alkalmaztak elsőként a hazai piacon, mondta az elemző. Az ipar 4.0-s megoldások elterjedésével őket a folyamataikat optimalizáló gyártóvállalatok követhetik a következő két-három évben.