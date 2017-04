Főként az internet- és tévészolgáltatások ajánlatait hasonlítanák össze az ügyfelek

A televíziós szolgáltatásformák közül a kábeltévék iránt a legnagyobb az igény, az érdeklődők 41 százaléka sorolta első helyre ezt a műsorszolgáltatási típust, derül ki a Netrisk.hu távközlési szolgáltatási oldalán, a Telenet.hu-n a közelmúltban végzett felmérésből.

A mintegy 7 ezer válaszból az is kiolvasható, hogy a szolgáltatások közül a leggyakrabban az internet- és tévészolgáltatók díjait hasonlítanák össze az ügyfelek, amire bőven van is lehetőségük: a tízezer fő feletti településeken átlagosan 7 tévé-, és 13 internetszolgáltató közül választhatnak az érintettek. Az alábbi összegzés bemutatja az egyes szolgáltatástípusokhoz kapcsolódó fő lakossági preferenciákat is.

Az ügyfelek alternatív távközlési ajánlatokra leginkább a fix internetszolgáltatások körében kíváncsiak, 86 százalékuk ismerné meg szívesen a lehetőségeit más szolgáltatóknál. "Mindez azzal van összefüggésben, hogy sávszélesség és díj tekintetében ennél a szolgáltatásfajtánál jelentős a szórás, és a technológiai fejlesztések is itt okozzák a leggyorsabb változásokat - magyarázza Takács Roland, a Netrisk.hu üzletág-igazgatója.

A vezetékes internetszolgáltatások kiválasztása során a letöltési sebességen (97%) kívül fontos szempont, hogy a szolgáltatáshoz ingyenes wifi-modem is tartozzon (82%).

Szintén magas, 80 százalékos az érdeklődés a televíziós szolgáltatáscsomagok alternatív ajánlatai iránt. Ebben egyaránt szerepe van annak, hogy az utóbbi időben jelentős változások voltak az elérhető csatornák kínálatában, és ennek nyomán számos szolgáltató változtatta meg a kínált műsorcsomagok összetételét, illetve díjait is.

E szegmens jelentőségét támasztja alá az a tény is, hogy több mint 3,5 millió hazai háztartásban található valamilyen televíziós előfizetés, emellett a Nielsen Közönségmérés adatai szerint a hazai népességben 2016-ban egy főre átlagosan 5 óra tévénézési idő jut, az 50 év felettiek körében ez az érték a 6 és fél órát is meghaladja.

A televíziós szolgáltatások körében továbbra is a kábeltévék iránt a legnagyobb az érdeklődés (41%), ugyanakkor egyre nagyobb az igény az internet alapú (IPTV) szolgáltatás (19%) iránt is. A műholdon keresztül elérhető tévészolgáltatásokat az ügyfelek 17 százaléka preferálja.

Mivel ma már a háztartások 83 százaléka rendelkezik digitális vétellel, ami számos hozzáadott szolgáltatást is lehetővé tesz, a tévészolgáltatás kiválasztása során ezek a szempontok is egyre nagyobb szerepet játszanak. A válaszadók negyven százaléka tartja fontosnak a rögzíthető/visszanézhető műsorok lehetőségét. Az olyan kiegészítő lehetőségek, mint az online filmtéka (25%), vagy a mobil eszközökön is nézhető adás (28%) iránt ugyanakkor egyelőre nem tapasztalható kiemelkedő mértékű érdeklődés.