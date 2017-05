Hatékony új álláskeresési módszer

A munkaerőpiaci hiány átformálja az álláskeresés folyamatát és jobb, ha a munkaadók is követik a trendeket. Az önéletrajz és többkörös állásinterjúk helyét átveszik a hatékony gyors okostelefonos megoldások a kékgalléros, azaz a szakmunkás, fizikai munkás és adminisztrációs állásoknál is. A jelentkezők sok esetben elvárják, hogy telefonon is lehessen érdeklődni a meghirdetett pozícióról.

A folyamatossá váló munkaerőhiány egyre több céget ösztönzött arra az elmúlt hónapokban, hogy jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá tegye a jelentkezés folyamatát a különböző fizikai munkák, szakmunkák, valamint vendéglátós és adminisztrációs állások esetében. Részben ennek is köszönhető az új álláskeresési megoldások gyors sikere. A Mobil Munka nevű magyar - a hirdetők és álláskeresők számára is ingyenes - okostelefonos alkalmazást például több mint 50 ezren próbálták ki az elmúlt fél évben. "Egy bolti eladói, kozmetikus, vagy szakács munkakörnél a legfontosabb a személyes benyomás és az esetleges próbafeladat minősége. Ezzel párhuzamosan egyre többen használják a telefonjukat az álláskeresésre, a profession.hu-t például a felhasználók több, mint egyharmada látogatja így. A jelenlegi piacon mindkét fél érdeke, hogy minél gyorsabban történjen meg a jelentkezés, ezért is lett ilyen sikeres az alkalmazás" - mondta Kovács Ádám, a Mobil Munka alkalmazás termékfelelőse.

Az ingyenes alkalmazás algoritmusa személyre szabott ajánlatokat készít elő, amelyekről egy-egy mozdulattal dönthetnek a felhasználók, hogy érdekesnek tartják-e őket. A működésben kiemelt szerepet kap a lokáció: akár a villamoson ülve is követhető, hogy milyen állások érhetőek el a közvetlen közelben. A több ezer meghirdetett állás közül a kiskereskedelmi, vendéglátós, futár, sofőr és raktári munkák a legnépszerűbbek felhasználók körében, ezeken belül a sofőrszolgálat, bolti eladó, irodai munka, felszolgáló és értékesítő címkékre érkezik a legtöbb jelentkezés. Az alkalmazás használóinál megfigyelhető, hogy előnyben részesítik azokat a hirdetéseket, ahol azonnal telefonon érdeklődhetnek az állásról, így azonnali visszajelzést kaphatnak a munkáltatótól. és gyorsan egyeztethetnek találkozót.