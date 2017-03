Így juthat hozzá a Windows 10 következő nagy frissítéséhez

Az operációs rendszer Creators Update nevű legújabb változatát fokozatosan terjeszti a Microsoft.

A Windows 10 Creators Update nevet kapott következő nagy frissítésének április 11. hivatalos megjelenési időpontja, azonban a valóságban - csakúgy mint korábbi nagy frissítések esetében - a felhasználók fokozatosan fogják megkapni az új változatot.

Március 29-én jelentette be a Microsoft, hogy az Insider tesztelési program résztvevői már hozzáférhetnek a Creators Update-hez, és a programhoz való csatlakozással elvileg azonnal hozzá lehet jutni az új operációs rendszerhez. Azonban csak azoknak az informatikában jártas felhasználóknak érdemes belépniük a tesztelők táborába, akik hajlandóak a nem stabil működésű bétaváltozatok futtatására. A Microsoft azt várja el az Insider program résztvevőitől, hogy kipróbálják az operációs rendszer tesztváltozatait és beszámoljanak tapasztalataikról.



A másik csoportot, amely megkapta tegnap a Creators Update-et, az Xbox One felhasználók alkotják. Az Xboxot egyre jobban integrálják a Windows 10-zel, ez indokolja, hogy az operációs rendszer egyre inkább támogatja a játékokat. Természetesen ez a verzió az Xbox One hardverén futtatható.

Április 11-én nem fogja az összes, 400 milliónyi Windows 10-használó egyszerre megkapni a Creators Update-et, már csak azért sem mert ez elképesztően túlterhelné az internetet. A Microsoft rangsorolni fog: a Windows 10 futtatására leginkább optimalizált újabb számítógépekre lesz telepíthető először a frissítés.

A Microsoft nem árult el további részleteket a Creators Update terjesztéséről, de a korábbi tapasztalatok alapján megjósolhatjuk, hogy ez miképpen fog megtörténni. Várhatóan akár négy hónapig is eltarthat, mire minden Windows 10-használó megkapja a frissítést. Aki nem akar várni, a Windows Update beállítások segítségével előbb is hozzájuthat az új változathoz, és a Microsoft valószínűleg egy ISO fájlt is elérhetővé tesz majd.

Aki nem tesz semmit a frissítés felgyorsítása érdekében, annak ki kell várnia, amíg a Creators Update megjelenik a Windows Update-ben, és jelzi, hogy készen áll a telepítésre.