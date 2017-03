Interaktív vizuál-kollaborációs megoldások Barcelonában

Tanulságos fejlődési utat jár be az 1994-ben alapított, ma magyar tulajdonban lévő LSK Hungária Kft. A cég a hazai vizuáltechnikai piac meghatározó szereplője, amely több üzletággal szolgálja ügyfeleit, termékek kereskedelmével kezdte működését, ám az ügyfelek igényeire figyelve elindult a fejlesztők rögös útján: nagyméretű, kézérintéssel vezérelhető interaktív kijelzőket és a kollaborációs folyamatokat támogató szoftvermegoldásokat fejleszt.

Lapunknak adott interjújában Leveli András, az LSK üzlet- és termékfejlesztési igazgatója a kezdetektől eljut a jövőbe.

Computerworld: Mikor hagyták el a járt utat a járatlanért?

Leveli András: A 2000-es évek elején kezdtünk el interaktív termékekkel foglalkozni, akkor a fókuszban az iskolai interaktív táblák voltak. Mára az uniós forrásokkal finanszírozott kormányzati TIOP projekteknek köszönhetően hazánkban közel 30 ezer interaktív iskolai tábla található, amelyekből nagyságrendileg 18-20 ezer összeállítást az LSK szállított le viszonteladó partnerei közreműködésével. Szerepünk nem csupán a disztribúciós tevékenységre korlátozódott: igyekeztünk mindig hozzáadott értéket teremteni a megvalósítás során. Megismerve az ügyfelek igényeit megtanultuk, hogy a felhasználók számára értéket jelent például a behozott termékhez adott lokalizálás vagy képzés. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, és 2010 táján, amikor az üzleti szféra, a cégek is érdeklődni kezdtek az interaktivitás iránt, készen álltunk arra, hogy valami újba fogjunk. Ekkor neveztek ki üzletágvezetőnek azzal az elvárással, hogy építsem fel a vállalati igényeket kielégítő tevékenységünket és az üzleti portfóliónkat. Tehát nem volt még üzletág, de nem volt termék és ügyfél sem.



Leveli András üzlet- és termékfejlesztési igazgató, LSK

CW: Innen szép nyerni. Hogyan fogott neki a feladat megoldásának?

LA: Úgy, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Piackutatással kezdtem, aztán a piacon meglévő termékkínálat megismerésével folytattam. Arra a következtésre jutottunk, hogy pontosan az, amire mi gondolunk, voltaképpen nincs is a piacon, és ami talán még fontosabb: olyasmit akartunk létrehozni, amire még az ügyfelek sem gondoltak, hogy szükségük lehet rá. Mi magunk kezdtünk fejlesztésbe, és a potenciális megrendelőinkkel beszélgetve, a különféle konferenciákon folytatott konzultációink eredményeként kezdett kibontakozni, merre érdemes haladnunk. A fejlesztés 2010-ben indult, és az első piacképes megoldásunk 2014 tavaszára készült el, amikor elindulhatott annak az új lehetőségnek a bemutatása, amit mi interaktív vizuál-kollaborációs megoldásnak neveztünk el. A vizuális alapon való információmegosztás új lehetőségét teremtettük meg, amely növeli az együttműködés hatékonyságát, függetlenül attól, hogy mely iparágban tevékenykedik az ügyfél.

CW: Az idei barcelonai Mobile World Congress rendezvényén az LSK is bemutatkozott. Hogyan fogadta megoldásukat a nemzetközi piac?

LA: Megoldásaink az utóbbi három évben itthon a legkülönbözőbb területekre jutottak el a pénzügyi szektortól a mezőgazdaságon, a gyártóiparon át az építőiparig; kkv-k és multinacionális cégek egyaránt találhatók az ügyfeleink között. A kollaborációs kultúra fejlettségi szintje azonban nálunk alacsonyabb, mint Európa nyugati részén, ezért azt gondoltuk, hogy a megoldásunkkal érdemes megjelenni Nyugat-Európában, ahol várhatóan nagy érdeklődés fogad majd bennünket. A Magyar Nemzeti Kereskedőház jóvoltából jelenhettünk meg a katalán főváros világesemény magyar standján, és elmondhatom, hogy a tapasztaltak megfeleltek előzetes elvárásainknak. Több mint ötven komoly érdeklődést regisztráltunk, különféle országokból érkeztek azok a potenciális felhasználók, disztribútorok, partnerek, akiknek az érdeklődését felkeltette a megoldásunk. Van helyünk az európai piacon, és ennek megfelelően tervezzük a külföldi marketingtevékenységünket, amelynek fontos eleme lesz a külföldi nagy szakmai eseményeken való részvételünk, miközben természetesen a hazai piac jelentősebb konferenciáiról sem fogunk hiányozni.

CW: Hol tartanak a termékfejlesztésben, és merre indultak tovább?

LA: Megoldásunk immáron - a mi belső azonosítási rendünk szerint - a negyedik generációjánál tart. Az ügyfelek visszajelzéseit, igényeit figyelembe véve formáljuk a megoldásainkat, de követjük a technológiai változásokat és trendeket is, ezekhez igazodva nagyon sok saját fejlesztési ötletet is megvalósítunk. Ez utóbbi vonulatba tartozik az a fejlesztésünk, amelynek során saját interaktív megoldásunkba integráljuk a Microsoft Lync/Skype for Business platform előnyeit, így az ügyfelek egymástól távoli helyszínek között a mi megoldásunkra optimalizált felületen jegyzetelhetnek közösen a megosztott tartalmakban. Továbbá elérhető már a BYOD-támogatás is, amely lehetővé teszi a mobileszközök képének megjelenítését a kijelzőn, jegyzetelési és rögzítési opciókkal.