Jön az Android Go! De mi is ez?

Az Android mobil operációs rendszer várhatóan jövőre megjelenő új kiadását a kisebb teljesítményű okostelefonokra szánja a Google.

Idei I/O fejlesztői konferenciáján jelentette be a Google az Android Go operációs rendszert, az Android új verzióját, amelyet a fejlődő országokba szánt olcsó okostelefonokhoz fejlesztett ki az internetes óriás. Az Android Go hasonló a már létező Android One platformhoz, amelyet a Kínában forgalomba hozott kedvező árú eszközökre telepítettek. E könnyűsúlyú operációsrendszer-változat futtatásához elegendő csupán 512 megabájtnyi RAM.

A Google tájékoztatása szerint az Android Go operációs rendszerrel, nem pedig a telivér Android O-val kerül majd az üzletekbe az 1 gigabájt vagy annál kevesebb RAM-mal felszerelt minden okosmobil. Az Android rendszer mindkét verziójához a Google Play áruházból lehet letölteni külső alkalmazásokat, azonban az Android Go esetében csak azok az appok jelennek meg a kínálatban, amelyeket a kisebb teljesítményű hardverekre optimalizáltak.



Ezek a programok nem igényelnek nagy processzorteljesítményt, méretük nem haladja meg a 10 megabájtot, és internetkapcsolat nélkül, offline is használhatók. Ilyen Android Go alatt is futtatható alkalmazás például a YouTube Go, amely az Android O operációs rendszerű eszközökhöz készült, teljes kiépítésű apptól eltérően lehetővé teszi egy videó képkockáinak előzetes megtekintését, és a videóminőség beállítását még a streamelés elindítása előtt.

Ugyancsak mód van továbbá a YouTube Go használatakor a videók ingyenes letöltésére offline megtekntés céljából, ami a csak néhány országban elérhető YouTube Red előfizetési konstrukció esetében fizetős szolgáltatás.

A karcsúsított Android Go operációs rendszert futtatók az értesítések panelben monitorozhatják az adathasználatot, míg az Android O esetében ezt a funkciót a beállítások menüben rejtették el.

A Google tájékoztatása szerint az Android Go 2018-ban jelenik meg az olcsó okostelefonokon, arról azonban egyelőre nem tettek közzé információkat, hogy mely országokban lesznek megvásárolhatók a kis teljesítményigényű operációs rendszert futtató okostelefonok.