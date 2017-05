Készülj fel a jövőre, csomagolj konténerbe!

A megfelelő, helytakarékos csomagolás nemcsak utazáskor vagy költözéskor fontos, az informatikában is előnnyel jár. A konténerbe csomagolt alkalmazások minden eddiginél hatékonyabb működést tesznek lehetővé a vállalati adatközpontokban, ráadásul nagyobb biztonságot is garantálnak, ezért egyre nagyobb érdeklődés övezi a technológiát. Ma már minden tizedik vállalatnál alkalmazzák, a megtakarítás pedig számokkal igazolható. Legyen szó akár Linux-, akár Windows- vagy mobilkörnyezetről, a NetIQ Novell SUSE Magyarországi Képviselet számos különféle eszközzel segíti az ilyen jellegű megoldások alkalmazását.

Piaci szakértők szerint a következő években meghatározó lesz a konténertechnológia a vállalatok IT-infrastruktúrájában. A Gartner az elmúlt év végén kiadott, a 2017-es évre vonatkozó jóslataiban a legfontosabb trendek között sorolja fel a konténereket, külön kiemelve a Dockert. Az ilyen jellegű megoldások segítségével a vállalatok kényelmesen különíthetik el a folyamatokat, így egyszerűen alakíthatnak ki olyan mikroszolgáltatásokat, amelyeket egymástól függetlenül telepíthetnek, futtathatnak és kezelhetnek, ezáltal hatékonyabban és biztonságosabban működtethetik rendszereiket.

Kompakt konténerek, kevesebb költség

A konténertechnológia segítségével egyetlen fájlrendszerbe csomagolható minden elem, ami az adott szoftver futtatásához szükséges, a kódtól kezdve a futtatókörnyezeten át a rendszereszközökig és -könyvtárakig. Ezáltal a konténerbe csomagolt alkalmazás minden környezetben azonos módon használható házon belül vagy a felhőben. A konténerek segítségével a vállalatok jóval kiegyensúlyozottabban üzemeltethetik rendszereiket, mint a jelenleg "hagyományosnak" számító, hypervisor-alapú virtualizáció alkalmazásával, mivel ott az erőforrások elszigetelten működnek a virtuális gépeken (VM, virtual machine) belül, így nem lehet optimalizáltan elosztani a terhelést a VM-ek között.



A 451 Research számításai szerint például 25 százalékkal kevesebb erőforrást igényel, ha két VM helyett ugyanennyi konténert futtatnak egy olyan szerveren, ahol a két szolgáltatás működtetésére az operációs rendszer kapacitásának körülbelül 50 százalékát fordítják. Minél több szolgáltatás üzemel egy szerveren, annál nagyobb a megtakarítás, ha a VM-eket konténerekre cserélik. A technológiát egyre több helyen alkalmazzák, a Forrester Research január végén kiadott tanulmánya szerint már minden tizedik vállalatnál használnak konténereket az alkalmazások telepítésénél.

Ha Linux, akkor Docker és SUSE

Tekintettel a növekvő érdeklődésre és a piaci trendekre, a SUSE is nagy figyelmet fordít a területre, és teljes körű támogatást nyújt a Docker használatához. A megoldás egyszerűen üzembe helyezhető a SUSE Linux Enterprise Server rendszeren és a vállalat felhőplatformján, a SUSE OpenStack Cloud-on egyaránt. A SUSE emellett folyamatosan rendelkezésre álló, nagyvállalati szintű támogatást nyújt ügyfelei számára a technológia használatához, és olyan eszközöket is rendelkezésükre bocsát, amelyek segítségével egyszerűen összeállíthatják a Docker környezetben használható alkalmazásokat és lemezképeket. A YaST keretrendszeren keresztül pedig egyszerűen kezelhető alapot és futtató környezetet biztosít a megoldáshoz. Azok számára, akik még gördülékenyebben kívánják igénybe venni, hamarosan egy Container-as-a-Service (CaaS) platformot is elérhetővé tesz a vállalat.

Ha Windows, akkor Desktop Containers

A NetIQ Novell SUSE Magyarországi Képviselet portfóliójában megtalálható egy másik megoldás is, amely hasonlóan egyszerűen teszi lehetővé az alkalmazások konténerbe csomagolását és futtatását Windows környezetben. A Desktop Containers segítségével elkülönített konténerbe csomagolt programok egyetlen kattintással elindíthatók böngészőből, pendrive-ról vagy éppen a munkállomások merevlemezéről is, előzetes telepítési folyamat nélkül. Ezzel kiküszöbölhetők a kompatibilitási problémák és alkalmazásütközések, továbbá a munkavállalók nagyobb kényelem és biztonság mellett dolgozhatnak akár az irodától távol is. A megoldáshoz elérhető kiegészítésként Turbo.net program is, amely hozzáférést biztosít több ezer előre konténerbe csomagolt, gyakran használt alkalmazáshoz, beleértve az Adobe, a Google, a Firefox és egyéb népszerű cégek szoftvereit, ezáltal még egyszerűbb és költséghatékonyabb a technológia használata.

Ha mobil, akkor Mobile Workspace

A munkavállalók egyre több vállalatnál használnak mobil eszközöket a vállalati erőforrások eléréséhez is. A konténertechnológia itt is segíthet a biztonság fenntartásában. A ZENworks Mobile Workspace megoldással a vállalatok az IT-részleg ellenőrzése alatt álló mobil munkaterületen keresztül biztosíthatnak hozzáférést az alkalmazottaknak a céges adatokhoz, dokumentumokhoz, alkalmazásokhoz és intranetrendszerekhez. Az IT-szakemberek pedig egyszerűen, akár webes felületen keresztül is felügyelhetik a munkaterületeket, az alkalmazásokat és a felhasználókat. A biztonsági funkciók között szerepel többek között az érzékeny adatok elkülönítése, a dedikált titkosítás, az adatmegosztás kontrollja és az esetlegesen ellopott vagy elvesztett készülékeken tárolt adatok távoli törlése.