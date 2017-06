Kiszivárgott egy video az új iPhone 8-ról!

Az előlap látható rajta: a jelek szerint az Apple keret nélküli megoldásban gondolkodik.

Kiszivárgott egy felvétel a készülő iPhone 8 előlapjáról. Az új mobilt várhatólag szeptemberben mutatja be a nagyközönségnek az Apple, és a forgalmazása októberben kezdődik.

A videón látható előlap megerősíti a pletykákat, miszerint az Apple keret nélküli képernyőn dolgozik, melynek felső érzékelő sorában kaphatnának helyet az előoldali kamerák. Azért a többes szám, mert valószínűleg több kamera lesz, ugyanis az Apple állítólag írisz- és arcfelismerő képességgel is felruházza az iPhone 8-at.



Az iPhone 8 előlapjáról kiszivárgott felvétel.

Ha a felvétel valódi, akkkor az Apple száműzi az új mobilról a home gombot. Ami az ujjlenyomatleolvasót illeti, vagy a képernyő alá építik be, vagy a készülék hátoldalára helyezik, mint az Androidoknál. Valószínűbb a beépített változat, mert több forrás is megerősítette, hogy ez az az új irányzat, amit a Samsum csúcsmodelljei is követni fognak.

Van egy harmadik lehetőség is az ujjlenyomatolvasó helyére: a bekapcsoló gomb. Léteznek erre vonatkozó szabadalmak, de az elemzők ennek a megoldásnak kevésebb esélyt adnak.