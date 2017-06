Nagy érdeklődés a fintech rendezvényen

Az MKB Bank Building Blocks of the Bank of the Future címmel előadás-sorozatot tartott a Brain Bar Budapest rendezvényén a Tesla Budapestben, ahol közel 100 vendég volt kíváncsi az "építőkockaként felépített bankra".

Az MKB Bank bepillantást engedett digitális terveibe: megtudhattuk, hogyan válik Magyarország első számú digitális, 'challenger' bankjává. Bemutatásra került a hazai és a régiós digitális banki ökoszisztéma, valamint a területek meghatározó szervezetei és személyei.



Hetényi Márk, MKB Bank lakossági és digitális vezérigazgató-helyettes: "Az építőkockánként felépített modern bank három pilléren áll: modern és rugalmas informatika, agilis szervezeti kultúra és a partnerségeket előtérbe helyező működés.

Az MKB banki alaprendszer cseréje is ezekre épül. Cél, hogy a klasszikus tevékenységek mellett az MKB partnereivel történő együttműködéseinek hatására a bank rendszerei és folyamatai még értékesebbé váljanak."



Bánfi Zoltán, MKB Bank tanácsadási és kiemelt ügyek ügyvezető igazgató: "A nem klasszikus banki tevékenységeink erősítésére folyamatosan keresünk partnereket. Jó példa ezekre a Nemzeti Agrárkamarával (NAK) kötött együttműködés és a FinTech inkubációs program, amely esetében bankunk létrehozta kockázati tőkealapkezelőjét, ami a programban sikeresen teljesítő startup-ok későbbi finanszírozását látja el."

Pereczes János, MKB Inkubátor Kft., ügyvezető igazgató: "Az MKB FintechLab jelenleg hat hazai FinTech startup-pal működik együtt, ezen felül az év második felében két újabb együttműködést jelentünk be az MKB Bank és a FinTech startupok között. A jövőben nemcsak klasszikus FinTech megoldásokkal akarunk dolgozni, ezért olyan partnereket is keresünk, akik a bank segítségével új csatornákat nyitnak az ügyfelek felé. Itt példaként említethetem a telekommunikációs szektorban rejlő hatalmas potenciált."



Koczka Dániel, MKB Bank digitális ügyvezető igazgató: "A banki alaprendszeri platformizáció eredményeként olyan banki architektúra áll rendelkezésre, melynek köszönhetően a jövőben a fejlesztők építőkockaként tudnak összerakni az ügyfelek számára biztonságos, magas ügyfélélményt biztosító megoldásokat."



Kovács Larissza, az MKB Bank digitális ügyfélélmény igazgatója a mobiltelefonnal történő fizetési megoldást, a közelmúltban bevezetett MKB Pay-t mutatta be, Halmai Attila az MKB Bank szegmensigazgatója a modern bankolás jövőjéről, Lukács-Szalkay Petra szegmensigazgató az azonnali fizetésről, az on demand hitelről vagy a wealth managment és robo advisory megoldásokról tartott előadást.



Zárásként Hetényi Márk bejelentette, hogy az MKB FinTech Program hamarosan kiterjed a közép-kelet európai régióra és jövőre több mint tíz magyar és nemzetközi FinTech startup-ba kíván befektetni az MKB Bank. Ősszel újabb szakmai programok megrendezésére készül, ahol a közös gondolkodásra, együttműködésre hívja a régió fejlesztőit és FinTech közösségét.