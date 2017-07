Nem bír magával a YouTube

Mozgásba hozza a videókat ajánló indexképeket. Igaz, csak három másodpercre.

Június vége óta a YouTube apránként három másodperces GIF-ekre cseréli a videók előnézeti képét.

A YouTube közleménye szerint egyre több felhasználó találkozhat majd ezekkel a kis animációkkal a YouTube honlapján, illetve az ajánlatok, keresési eredmények között.

A GIF-es ízelítők csak a Chrome 32. és az Opera 19. változatától fölfelé jelennek meg a böngészőkben, és mobilokon egyelőre egyáltalán nem működnek.



Animált indexképek csak 30 másodpercesnél hosszabb videókhoz készülnek, de közülük se mindegyikhez: a YouTube az anyagok témája és tartalma alapján is válogat. Jelenleg az a helyzet, hogyha két napon belül nem jelenik meg a GIF egy új videónál, akkor már nem is fog, mert az anyag nem felelt meg a YouTube követelményeinek, viszont sok éves videók is kaphatnak ilyen GIF-eket. Az élő videók szintén kiesnek a kedvezményezettek köréből.

Az animációkat a video első fele alapján mesterséges intelligencia generálja automatikusan, a készítőknek semmiféle ráhatásuk nincs a folyamatra.