Platformváltás HANA-szakértővel

Miközben az SAP saját HANA platformjára ültette át üzleti alkalmazásait, az ügyfélkörébe tartozó magyar nagyvállalatok zöme még mindig az ERP-rendszer harmadik féltől származó adatbázison futó, korábbi verzióját - jellemzően az ECC 6.0-t - használja.

A verziófrissítés ezért - amely ebben az esetben platformváltással jár együtt - mind időszerűbbé válik számukra. Minthogy a platformváltás egy egyszerű verziófrissítésnél jóval összetettebb, többlépcsős folyamat, azt csak kellő hozzáértés birtokában viheti végig sikerrel a vállalat. Érdemes ezért olyan szakértő partnert választani a projekthez, mint az itelligence Hungary, melynek anyacégét, az itelligence AG-t az SAP tavaly, amerikai leányvállalatát pedig az idén az év SAP S/4HANA partnerévé választotta a világszerte megvalósított migrációs projektek alapján.

- Amerikai kollégáinkkal jelenleg is dolgozunk az OpenText VIM bejövőszámla-kezelő megoldásának S/4HANA alapokon történő implementálásán egy egyesült államokbeli vállalatnál - mondta Baranyai Zsolt, az itelligence Hungary IT-szolgáltatásokért felelős üzletágvezetője. - Minthogy az SAP jelenlegi verzióiról több lépésben válthat egy vállalat HANA-alapú megoldásra, a folyamat indulhat a meglévő relációs adatbázis migrálásával az SAP oszlopalapú, gépi memóriában futó adatplatformjára, ilyen projektet már a hazai piacon is megvalósítottunk. Külön kiemelném, hogy a migráció részeként fejlesztőink az SAP környezetekre jellemző egyedi fejlesztéseket is illesztik HANA platformra, így azokat a vállalatok a továbbiakban is használhatják.



Baranyai Zsolt üzletágvezető, IT-szolgáltatások, itelligence Hungary



Indulhat az ERP környezet modernizálása az SAP Fiori kezelőfelületének implementálásával is. Ez is része például az itelligence Hungary szakemberei által az említett amerikai vállalatnál végrehajtandó feladatoknak.



- Hozzáférünk anyavállalatunk minden HANA-tudásához, helyi kompetenciáinkat nemcsak oktatás útján, hanem nemzetközi projekteken dolgozva is gyarapítjuk, amelyek tapasztalatait, a bevált gyakorlatot magyarországi ügyfeleinknél is hasznosítjuk - mondta Baranyai Zsolt. - Mindez megkülönböztet bennünket más hazai SAP-tanácsadó cégektől, amelyek nem feltétlenül bírnak hasonló nemzetközi háttérrel. Anyavállalatunk emellett maga is kínálja az SAP S/4HANA megoldását nyilvános felhőszolgáltatásként, amelyet németországi adatközpontjában működtet. Nemcsak annak eldöntésében segítjük így a nagyvállalatokat, hogy a nagyobb testre szabást megengedő házon belüli implementációt, vagy a szabványosítás felé mutató, nyilvános felhőszolgáltatást érdemesebb választaniuk ERP-környezetük modernizálásához, hanem bevezető és szolgáltató partnerként is rendelkezésükre állunk.