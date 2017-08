Rangos elismeréseket kaptak az ESET megoldásai

Az ESET gyermekvédelmi termékeit és macOS biztonsági megoldásait díjazta a világ vezető biztonsági szoftvertesztelője, az AV-Comparatives. A tesztek során a programok hatékonysága, egyszerűsége, felhasználóbarát felépítése és sebessége vívta ki leginkább a szervezet tesztelőinek elismerését. A szakmai körökben ismert SC Magazine pedig az Endpoint Security vizsgálata során minden kategóriában a maximum 5 pontos értékelést adta a terméknek.

Gyermekbiztonság online

Az AV-Comparatives kiemelten értékelte az ESET Parental Control for Android megoldását, amely elnyerte az AV-Comparatives Approved Parental Control Award for 2017 díját. Az ESET megoldását is beleértve csak három olyan megoldás létezik világszerte, amely megfelelt a tesztelés követelményeinek és megkapta a szervezet hitelesítését.

A szoftver távol tartja a gyermekeket a felnőtt oldalaktól, és megvédi a szerencsejátékra buzdító, vagy a fegyvereket reklámozó tartalmaktól. Az AV-Comparatives tesztjén a 2000, gyermekeknek nem ajánlott oldal 98%-át blokkolta az ESET programja.

Az ESET Parental Control for Android segíti a szülőket abban a törekvésükben, hogy gyermekeik számára könnyen ellenőrizhető biztonságos online böngészést biztosítsanak, megfelelő szabályok szerint kezelhessék az alkalmazásokat és weboldalakat, illetve a gyermekekkel együtt dönthessék el, hogy melyikhez nem ajánlatos a hozzáférés.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Biztonság MacOS-en

Ahogy egyetlen operációs rendszer, úgy az Apple OS X környezet sem kártevőálló és számos vírus, sebezhetőséget kihasználó kártékony kód fenyegeti napjainkban. Elég például csak a nemrégiben megjelent FruitFly zsarolóvírust említeni, amely elzárja a felhasználókat adataiktól.

A kifejezetten macOS felhasználóknak szánt ESET Cyber Security Pro egy teljes értékű megoldás, amely biztonságos internetezést, illetve a vírusok, kémprogramok és más kártevők ellen is védelmet kínál. Az adathalászat elleni funkcióval biztonságosan kezelhetők az olyan személyes adatok, mint a felhasználónevek, jelszavak és banki adatok. A program megkapta az AV-Comparatives hitelesítését és ajánlását, illetve a független szervezet elismerően nyilatkozott az egyedi fájlok vizsgálatának lehetőségéről, az egyszerű hozzáférés kezelésről és a szülői felügyelet funkcióról. A szervezet kiemelte a szoftver átlátható felépítését és könnyű kezelhetőségét is: "az ESET programja az egyszerű telepítés után minden beavatkozás nélkül működik, és csak akkor figyelmezteti a felhasználót, ha szükséges."

Az AV-Comparatives eloszlatta a Mac-felhasználók azon aggodalmát is, amely szerint egy külső szoftver jelentősen lassítaná a gépüket, megerősítve, hogy a program működése számottevően nem befolyásolja hátrányosan a napi működéshez szükséges teljesítményt, és nem csökkenti az internet elérés sebességét sem.

Vállalati szegmensből is ötös

Az SC Magazine értékelésében az ESET Endpoint Security vállalati termék minden kategóriában a legmagasabb ötös értékelést kapta. A szakmai magazin a fogyasztói termékekhez hasonlóan itt is a könnyű használhatóságot és a teljes körű átfogó védelmet emelte ki, és ár-érték arányban is az ajánlott megoldások közé sorolta a terméket. A szakértők is kiemelték az ESET Endpoint Security azon tulajdonságát, hogy a mesterséges intelligencia segítségével proaktív védelmet nyújt a még ismeretlen kártevők ellen is, így felhasználóink az olyan új fenyegetések ellen is védve vannak, melyek ellenszerét még senki sem készítette el.