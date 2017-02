Rekord az Axisnál

A világ vezető IP-kameragyártó vállalata értékesítési rekordot ért el mind a tavalyi utolsó negyedévben, mind az év egészében.

Az Axis Communications 2016-os eredményeivel kiváló alapot teremtett a további innovatív technológiai beruházásokhoz és a folyamatosan növekvő globális szervezet hatékonyságának javításához, olvashatjuk a cég közleményében.

Az elmúlt év utolsó negyedében 2,059 milliárd svéd koronára nőtt az Axis Communications nettó értékesítési árbevétele, amely 17 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbi 1758 milliárd koronás eredményhez képest - közölte a világ vezető IP-kameragyártója. A svédországi vállalat működési nyeresége 253 millió koronára nőtt ebben az időszakban. Az Axis Communications adózás utáni nyeresége 169 millió svéd korona volt a tavalyi utolsó negyedévben, a részvényenkénti nyereség pedig 2,43 koronát tett ki.



Az elmúlt év egészében az Axis Communications nettó értékesítési bevétele 11 százalékkal 7,386 milliárd svéd koronára nőtt a 2015-ös 6,635 milliárd koronáról. A 2016-os pénzügyi évben a társaság üzemi nyeresége 885 millió koronát tett ki az egy évvel korábbi 881 milliós eredmény után. A svéd nagyvállalat adózás utáni nyeresége 639 millió korona volt 2016-ban.

Az elmúlt esztendőben is folytatódott a növekedés, mind az utolsó negyedévet, mind 2016-ot értékesítési rekorddal zárta az Axis - kommentálta az eredményeket Ray Mauritsson, a társaság elnöke. A vállalat történetében a tavalyi utolsó három hónap volt az első időszak, amikor a negyedéves értékesítés bevétele meghaladta a kétmilliárd svéd koronát, a teljes évre vetítve az eladások volumene pedig több mint hétmilliárd korona volt. Mint azt az Axis elnöke megjegyezte, a svéd korona meggyengült árfolyama ugyancsak pozitív hatással volt a negyedik negyedéves eredményekre, azonban 2016 egészét tekintve ennek nem volt számottevő hatása.

A növekedésben nagy szerepe volt az Axis termék- és megoldásfejlesztési céllal végrehajtott befektetéseinek. Ennek köszönhetően a társaság tavaly is számos innovatív terméket vitt piacra, így például a hálózati hangszórókat, illetve a lézerfókusz-technológiát alkalmazó kamerákat. A negyedik negyedévben az Axis két kiemelt kamerasorozatát, az AXIS Q35 és az AXIS P32 termékvonalat is frissítette. Ray Mauritsson arra is felhívta a figyelmet, hogy az Axis három jelentős akvizíciót zárt le 2016-ban, amelyek ugyancsak kedvező hatással voltak a pénzügyi eredményekre, és mind nagyobb mértékben járulnak hozzá a cégnél zajló fejlesztésekhez.

Az Axis növekedése mindemellett az alkalmazottak számában is tetten érhető. A 2016-os akvizícióknak és munkaerő-fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat világszerte több mint húsz százalékkal növelte alkalmazottainak számát, amely mára meghaladja a 2600-at. Az erős piaci növekedés és a stabil vállalati alapok megfelelő terepet biztosítanak az Axis számára, hogy 2017-ben is folytassa fejlesztéseit. Mauritsson hozzátette: továbbra is jelentős fejlesztéseket terveznek az innovatív technológiákban és humán területen egyaránt, amellyel az Axis tovább erősítheti piaci jelenlétét és folyamatosan növekvő szervezetének hatékonyságát.