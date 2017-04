Rekordévet zárt a Simple

Minden korábbi évet felülmúló növekedést ért el az OTP Mobil 2016-ban. A Simple alkalmazáson keresztülmenő tranzakciók összértéke meghaladta az egymilliárd forintot és pozitív előrejelzést mutat az idei évre, hogy az applikáció 2017 első negyedévében is kimagaslóan teljesített, hiszen több mint félmilliárd forintos forgalmat generált, ami a négyszer több mint a tavalyi év azonos időszakában. A kereskedőket támogató SimplePay online fizetési platform pedig másfél éves működése alatt közel 19 milliárd forintos forgalmat hozott és több mint 2 millió tranzakciót kezelt sikeresen.

Több mint 1 milliárd forintos forgalommal zárta a 2016-os évet a Simple applikáció, ezzel hároméves történetében új rekordot ért el. A tranzakciók száma megközelítette a félmilliót (416 018 db) és a letöltések is megszaporodtak az elmúlt évben, így már összesen 322 977 potenciális felhasználó telefonján található meg az alkalmazás. A forgalmi adatokat tekintve az őszi hónapok hozták a legnagyobb bevételt a Simple alkalmazásnak, 2016 harmadik negyedévében közel 425 millió forintot.

A jelenleg közel 4000 hazai elfogadóhellyel rendelkező alkalmazás egyre népszerűbb a magyar fogyasztók körében. A teljes lakosság 30%-a hallott már róla és hónapról hónapra növekszik az aktív felhasználók száma is. A legtöbben - több mint kétszázezren - a Google Play áruházból töltötték le az applikációt, az értékelések száma meghaladta a háromezret, az értékelők 95%-a pedig szívesen ajánlaná a Simple-t másoknak is.



A rendszeres felhasználók és a használat gyakorisága alapján is a parkolás bizonyult az alkalmazás legnépszerűbb funkciójának, 2016-ban összesen 128 millió forintos forgalmat generált. Az OTP Mobil adatai szerint havonta már közel ötvenezerszer parkolnak a felhasználók a Simple segítségével. Ez a tendencia folyamatosan 10-20 százalékponttal növekszik hónapról hónapra.

A matrica eladások szintén pörögnek az alkalmazásban, 2016-ban összesen 266 milliós forgalmat generáltak. Továbbra is a megyei autópálya-matricák a legnépszerűbbek az elérhető útdíj típusok között.

Egyre többen vásárolnak mozijegyet is a Simple felületén keresztül. A tavalyi évben összesen 100 000 jegy került eladásra közel 45 000 tranzakció alkalmával. A funkció 95 millió forintos forgalmat jelentett az alkalmazásnak. A legnépszerűbb film az új Star Wars mozi, a Zsivány Egyes volt, a legtöbben pedig a Cinema City Arénába váltottak jegyet az appon keresztül.

Összességében a Simple Magyarország legnagyobb kínálatú jegy platformjává vált tekintve, hogy az ország 20 moziján kívül a jegy.hu, a Sziget-Volt-Balaton Sound-BmyLake-Strand fesztiválok, a Ma Este színház, a Jegymester és a Budapest Park kínálata is elérhető. Az alkalmazással ráadásul még rendelhetünk ételt, vásárolhatunk könyvet a Bookline kínálatából, vagy hívhatunk taxit is magunknak és egy kattintással rendezni tudjuk a számlát

Az OTP mobil által fejlesztett és üzemeltetett Simple 2017-ben is jól teljesít, az év első három hónapjában majdnem 590 millió forint bevételt generált, ami már most meghaladta a teljes tavalyi forgalom felét, és pontosan négyszerese a 2016-os év azonos időszakában elért eredményeknek. A Simple-felhasználók száma is folyamatosan növekszik, március végén pedig a regisztrált felhasználók száma már túllépte a negyedmilliót. Az autópálya-matricák népszerűsége továbbra is töretlen az alkalmazásban, ami elsősorban az éves matricák januári lejártának köszönhető. A matricavásárlások tették ki az alkalmazás idei első negyedéves forgalmának felét.

SimplePay

Másfél évvel ezelőtt, 2015 decemberében indította el az OTP Mobil professzionális fizetési megoldását a kereskedők és a felhasználók igényei alapján fejlesztve. Az online fizetési platform működése óta közel 19 milliárd forint forgalmat ért el és idén az év első három hónapjában már elérte a tavalyi forgalom 326%-át. A szolgáltatás sikerét bizonyítja, hogy több mint 1700 szerződött ügyféllel, 2400 bekötött webshoppal rendelkezik és indulása óta több mint 2 millió tranzakciót kezelt sikeresen. Amellett, hogy például a jegyértékesítők, taxitársaságok, biztosítók, e-kereskedők payment rendszerét biztosítja, vending automatás vásárlásokhoz speciális POS terminálokat is szolgáltat az ország közel 2000 helyszínén, ahol NFC-s és applikációs fizetés is végezhető.