Robotinvázióra készülnek a japánok

A Google anyavállalata, az Alphabet eladta a rendkívül innovatív fejlesztéseiről ismert Boston Robotics robottervező leányvállalatát a japán Softbanknak.

A Softbank legújabb felvásárlása a robotikai szegmensben lehetővé teszi a japán cég számára, hogy egy teljesen új piacot nyisson meg a szolgáltatóiparban és az otthoni segítő robotok területén. Az ügyfélszolgálatoknál és emberi társaságként alkalmazott Pepper nevű robotuk meglehetősen korlátozott képességekkel bír, az integetésen és a beszélgetésen kívül nem sokra mindenre képes, igaz, ez is komoly előrelépésnek tekinthető. Most azonban az akvizíció révén a japán cég megkaparintotta a Boston Robotics sokkal fejlettebb fizikai képességekkel rendelkező, teherhordásra is képes, kutya méretű BigDog és Spot robotjait.



Az eredetileg internet- és mobil hálózati hálózati szolgáltatóként tevékenykedő Softbank 2014-ben lépett be a robotika területére a Pepper és Nao nevű humaniod robotokat kifejlesztő francia Alderaban cég felvásárlásával. Az Alderbannál az emberi érzelmek felismerésére és az azokra való reagálásra képes robotok kifejlesztésén dolgoznak, termékeiket előszeretettel alkalmazzák Japánban áruházakban és drágább szállodákban a vendégek és vásárlók üdvözlésére. Ugyancsak alkalmazhatók emberek intelligens társaságaként és az oktatás területén.

De sem Pepper, sem Nao nem képes csomagok cipelésére, vásárlásra vagy otthoni munkákra. A Boston Dynamics fejlesztései révén ugyanakkor sokoldalúbb robotok megjelenése várható. A vállalat kezdetben katonai robotokat fejlesztett, mielőtt a Google megvásárolta. A keresőcég Alphabetté való átszervezését követően azonban a Boston Dynamics sehogysem illett az új struktúrába, ezért egy másik Alphabet leányvállalattal, a japán robottervező Schaft céggel együtt tavaly év eleje óta árulni kezdték.

A Schaft kétlábú robotokat készít ipari és szolgáltatási feladatokra, míg a Boston Dynamics négylábú robotjairól ismert, igaz nemrégiben egy futásra és ugrásra képes, kétlábú modell, a Handle fejlesztésébe kezdett. Ijesztő külseje miatt nem valószínű, hogy az emberek szívesen fogadnák be otthonukba Handle-t, ha azonban a Softbank képes lesz ötvözni a Handle fizikai képességeit a Pepper barátságos természetével, slágerterméket hozhat létre a fogyasztói piacra. Masayoshi Sonnak, a SoftBank elnökének és vezérigazgatójának határozott szándéka, hogy a Boston Dynamicsot átirányítsa a harcmezőről a fogyasztói szegmensbe.