Sérülésmentesítők: SecWorld 2017 konferencia

Ízelítő a Computerworld április 26-i rendezvényének témaköreiből.

A sérülékenységi vizsgálat az IT-biztonság piacán az alapszolgáltatások közé tartozik. Ám azok, akik igazán értenek az informatikai rendszerek biztonságához, óva intik az IT rendszerek biztos működéséért felelős informatikusokat attól, hogy megnyugodjanak egy ilyen vizsgálat lezártakor. Nem mindegy, hogy milyen szakértelemmel rendelkezik az a szolgáltató, amelyik a vizsgálatot elvégzi, és az se mindegy, hogy a felelős informatikus hogyan dolgozza fel a vizsgálatban foglaltakat.

Megnyugodhatunk-e, ha egy pillanatfelvétel alapján kiállított bizonyítványban jó osztályzatokat kap a rendszerünk? Milyen stratégiát kövessünk, ha a ránk bízott rendszer hosszú távú biztonságát akarjuk megalapozni? Mit nyújthat egy csinos kis doboz a szerverszoba sarkában, mire képes és mire nem, a biztonság mely területén fokozhatja a védettséget?

A SecWorld 2017 sem kerüli ki a húsbavágó kérdéseket. Íme, a konferencia tervezett témakörei:

hatékony határvédelem

intelligens felhasználóvédelem

IT-védelmi komplex platformok

sérülékenységi vizsgálat

logmenedzsment

mobil eszközök menedzsmentje



Nagyításhoz kattintson a képre.

Ízelítő a konferencia programjából:



"A nyugalomnak ára van - a CIO az IT-biztonságról"

Takács Tibor, a Magyar Fejlesztési Bank CIO-ja, a Vezető Informatikusok Szövetségének elnöke



"A vizsgálat lezárult, megnyugodni nem javalt - őszintén az IT rendszerek sérülékenységi minősítésekről"

Keleti Arthur, az Informatikai Biztonság Napja ötletgazdája és szervezője, az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás alapítója



"Adatkezelés és intelligens közlekedés - tervek, jövőképek"

Bódi Antal, ITS tanúsítási irodavezető

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.



"A tizenkettedik játékos a középpontban - a stadionok biztonságáról az IT szemszögéből"

Mester Sándor, lapigazgató, Computerworld



"Kontextus alapú IT biztonság"

Höltzl Péter vezető IT biztonsági tanácsadó, Balasys



"Cyber security - azaz hálózati biztonságról közérthetően"

Szirmay Kristóf senior konzulens, Gloster Telekom