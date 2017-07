Szürke, de szolid m2m-piac

Bár az okosmérés terén remélt bumm továbbra is várat magára, a hazai m2m-piac - nagyrészt kormányzati ráhatással - kitartóan és meggyőző ütemben bővül. Izgalmakat az új hálózati technológiákra épülő, hamarosan induló szolgáltatások hozhatnak.

A gép-gép között emberi kezdeményezés nélkül létrejövő mobilkommunikációs kapcsolatok száma alapján méri az International Data Corporation (IDC) az m2m-piacot, amely meghatározása szerint a hardvereszközök, a rájuk épülő szolgáltatások és az adatkommunikációs kapcsolatot biztosító távközlési szolgáltatások rétegéből épül fel.

- Tavaly valamivel több mint 971 ezer SIM-kártya működött Magyarországon m2m kommunikációs kapcsolatokban, ami 13 százalékos növekedést mutat a megelőző évhez mérten - mondta Tóth László, az IDC Hungary elemzője. - Más szóval az igazán nagy áttörés még mindig nem következett be a hazai m2m-piacon, és valószínűleg már nem is kerül rá sor. A robbanásszerű növekedés lehetőségét magukban hordozó szegmensek ugyanis, mint a viszonylag fejletlen okosmérés vagy az alkalmazásokat még csak nyomokban felmutató egészségügy és mezőgazdaság, már nem hagyományos GSM-technológiára fognak építeni, amikor nekilendülnek, így más módszert alkalmazó kutatásaink tárgyává válnak.



Kommunikáló gépek az iparban

A kormány intézkedései az előző két évhez hasonlóan tavaly is erősen befolyásolták a hazai m2m-piac méretének alakulását, melynek összértéke meghaladta az 52 milliárd forintot (lásd az ábrát).

- Változatlanul a kereskedelem a legnagyobb szegmens, ahol az m2m-kapcsolatokban működő SIM-kártyák száma 283 ezer fölé nőtt - mondta Tóth László. - Nem láttunk változást a dobogó másik két fokán sem, 186 ezernél több SIM-kártyával a flottamenedzsment másodikként, a biztonság, ami alatt itt elsősorban a létesítményvédelmet értjük, 175 ezret meghaladó darabszámmal a harmadik helyen végzett. De míg a kereskedelem az online pénztárgépek kötelező telepítésének köszönheti teljesítményét, addig a másik két szegmens organikusan nő.

Az okosmérés törvényi szabályozásának módosítása - a mérőórák telepítésére kötelezett szervezetek körének kibővítése - nyomán a szegmensben 137 ezer fölé kúszott a SIM-kártyák száma.

Egyedüli újdonság, hogy az ipar, amely az IDC első, 2014-es kutatásában a futottak még kategóriában szerepelt, 103 ezernél több SIM-kártyájával bekerült az m2m-piac öt legfejlettebb szegmense közé. A már említett egészségügy és mezőgazdaság, valamint a tömegközlekedés nagyságrenddel marad le mögöttük, ezeken a területeken csupán tízezres a telepített SIM-kártyák száma.

Szűk sávú internet dolgoknak

Nagyot csobbanhatnak ezért az eseménytelennek tűnő hazai m2m-piac állóvizében a Narrow Band IoT (NB-IoT) szolgáltatások, amelyek várhatóan az idei év végén, illetve jövőre jelennek meg Magyarországon.

Az NB-IoT a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technológia egyik szabványa, amely a 3GPP projekt részeként készült. A dolgok internetéhez fejlesztett technológiaként nagyszámú eszköz és szolgáltatás összekapcsolását teszi lehetővé a távközlési cégek meglévő infrastruktúráján, az LTE- és a GSM-szolgáltatások frekvenciaspektrumában egyaránt működik, szemben a nem licencelt frekvenciatartományt használó LoRa és Sigfox vezeték nélküli technológiákkal. Az NB-IoT elsősorban a beltéri lefedettség biztosítását, a költségek csökkentését, valamint a nagyszámú eszköz és a hosszú akkumulátoros üzemidő támogatását célozza.

- Várakozásaink szerint 2017 végén vagy a jövő év elején legalább egy, de lehet, hogy két mobilszolgáltató is NB-IoT szolgáltatást indít a hazai piacon - mondta Tóth László. - A Magyar Telekom és a Vodafone lesz az első két szereplő, de egyelőre nem ismeretes, hogy helyi vagy országos lefedettséggel kezdenének, vagy a szolgáltatásokat egy-egy projekthez adnák.

Minthogy az Antenna Hungária LoRa technológiás szolgáltatások bevezetésére készül, és ilyen magánhálózat épül az egyetemi központokban is, amely később akár nagyobb kiterjedésű infrastruktúrává fejlődhet, a továbbiakban hálózati megoldások szempontjából is izgalmasabbá válhat az m2m-piac.

- A következő időszakban a SIM-kártyák számának eddigihez hasonló ütemű, erős egy vagy gyenge kétszámjegyű, azaz évi 10 százalék körüli növekedésére számítunk Magyarországon - mondta Tóth László. - Továbbra is hajtóerőként hatnak majd a piacra a kormányintézkedések. Az online pénztárgép használatára kötelezett taxisok és más szolgáltatók után az étel- és italautomatákat is be kell kötni a NAV-hoz, ami akár 30 ezerrel is növelheti a SIM-kártyák számát. Figyelemre méltó, hogy a kormányrendelet értelmében az automatákat felügyelő szolgáltatóként a Magyar Posta új szereplője lesz a hazai m2m-piacnak. A Magyar Nemzeti Bank irányításával a nyár végén egy kísérleti program is indul POS-terminálok telepítésére, amely a kereskedelem eddigi számaihoz még az idén ugyancsak 30 ezer új SIM-kártyát adhat hozzá.