Társkeresés mesterséges intelligenciával

Világviszonylatban is újdonságnak számító projektet indított a napokban a mesterséges intelligenciával és gépi tanulással foglalkozó magyar startup, az Ultinous és a Randivonal.hu.

Az Ultinous által kifejlesztett algoritmus jóval többet tud, mint a korábban már ismert szoftveres arcfelismerő rendszerek: képes ugyanis két fotót összehasonlítani és megmondani, hogy a fotókon látható két arc mennyire hasonlít egymásra. De hogyan jön ide a társkeresés? Mindjárt eláruljuk!

"Egy innovatív fejlesztés esetén annak üzleti felhasználhatósága hasonlóan érdekes kihívást jelent, mint maga az algoritmus kidolgozása. Van egy óriási lehetőségeket magában hordozó szoftver a kezünkben, de vajon hol tudjuk ezt hasznosítani? Jelenleg több piacon is futnak projektjeink, és úgy gondoltuk, hogy többek között egy online társkereső oldalon is érdekes lehet kipróbálni a technológiánkban rejlő lehetőségeket, hiszen segítségükkel korábban nem látott módon növelhetjük a regisztrált párkeresők élményét. A Randivonal.hu ilyen szempontból tökéletes választás, hiszen társkeresők százezrei használják folyamatosan, a fejlesztésünkkel az ő igényeiket is jobban meg tudjuk célozni" - nyilatkozta Balogh György, az Ultinous kutatási vezetője.



A közös fejlesztést követően elkészült a www.randivonal.hu/lookalike oldal, aminek a működése rendkívül egyszerű, mégis sokat segíthet azoknak, akik éppen párt keresnek. Az oldalon elegendő egy fotót feltölteni ahhoz, hogy a háttérben futó mesterséges intelligencia algoritmusa a Randivonalon megkeresse azokat a társkeresőket, akik a legjobban hasonlítanak a feltöltött fotón szereplő arcra (aki lehet akár Scarlett Johansson vagy Ryan Gosling is). Ráadásul a teljes adatbázist mindössze fél másodperc alatt kutatja át, ami egészen bámulatos teljesítmény.

"Ez a közös munkánknak csupán első lépése, gyakorlatilag egy pilot projekt, aminek a visszajelzéseiből építkezünk tovább. A Randivonal.hu mindig is élen járt idehaza az online társkeresés innovációjában és úgy gondoljuk, ez lehet a következő olyan fejlesztés, ami ha alapjaiban talán nem is változtatja meg, de mindenképpen új aspektussal bővíti a társkeresés egyre szélesebb tárházát" - tette hozzá Móczár Rudolf, a Randivonal.hu társkereső oldalt is üzemeltető Dating Central Europe Zrt. marketingigazgatója.

Ugye Önnek is van zsánere? Ha egyedülálló, ne hagyja ki a lehetőségét annak, hogy zsánere szerint keressen párt vagy megismerkedjen kedvencének hasonmásával! Utána viszont a siker már nem a mesterséges intelligencián múlik, hanem az érzelmeken…