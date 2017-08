Új európai vezérigazgatót nevezett ki a Sharp

A Sharp bejelentette, hogy Yoshihisa (Bob) Ishidát, a Sharp Corporation ügyvezető alelnökét nevezték ki a Sharp Europe vezérigazgatójává. Ishida úr Tetsuji (Ted) Kawamurától veszi át a feladatkört, aki a Sharp Electronics Corporation (USA) vállalatnál fog új pozíciót betölteni.

Ishida úr 2017 júniusában csatlakozott a Sharp Corporation-hoz Executive Vice President-ként (ügyvezető alelnöként). Ishida úr ezen kívül két további pozíciót is betölt, vezeti az újonnan létrehozott AIoT Business Strategy irodát és a Sharp Europe vezérigazgatója is. Az AIoT Business Strategy iroda a Sharp AIoT alkalmazásaival, azaz az AI (mesterséges intelligencia) és az IoT (dolgok (tárgyak, gépek) internete) egyesítésével létrejövő háztartási és irodai elektronikai termékek széles választékával foglalkozik.

A fogyasztói elektronikai iparban, valamint az IT üzletágban és az innovációban eltöltött pályafutása során Ishida úr vezető tisztségviselői és tanácsadói pozíciókat töltött be a Sony Corporation, a Rakuten Corporation és az LG Display Japan Co vállalatoknál.



Yoshihisa (Bob) Ishida, a Sharp Europe vezérigazgatója

Az innováció irányítására koncentrálok a Sharpnál, a vállalatnál, ahol olyan új összekapcsolt technológiákat fejlesztünk, melyek támogatják az új életstílusokat és munkamódszereket. Kiindulási pontunk mindig az, hogy termékeink és megoldásaink hogyan segíthetik az emberek életmódját. A Sharp egész Európában jól ismert technológiai szereplő, aki kiváló minőségű termékeket és kiváló ügyfélszolgálatot nyújt. Mindez ideális feltételeket teremt számunkra, hogy szolgáltatások új generációját tudjuk kifejleszteni és biztosítani partnereinknek. - mondta el Ishida úr.

Az európai menedzsmenten belüli további változás, hogy Jun (Jeff) Ashidát, jelenleg az Information Systems Europe elnökét a Sharp Electronics Europe elnökévé léptették elő, és Ishida úrnak lesz majd felelős beszámolni.

Alex Hermannt, a Sharp Information Systems Europe alelnökét a Sharp Information Systems Europe elnökévé léptették elő és Jun Ashidának tartozik majd jelentési kötelezettséggel.

Ishida úr továbbra is a Sharp Corporation japán székhelyén végzi majd munkáját, gyakori utazásokkal Európába. Ashida úr pedig a Sharp Europe Egyesült Királyságban megtalálható székhelyén marad, és Hermann úr is változatlanul a Sharp Europe zürichi irodájában folytatja tovább munkáját.