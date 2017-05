Új, kkv-knak készült VPN tűzfalak a Zyxeltől

A tajvani Zyxel bemutatta a kis- és középvállalkozások részére kifejlesztett új USG2200-VPN prémium VPN tűzfal portfolióját. Az eszköz a cégek növekvő igényeivel összhangban a különböző helyeken és eszközökön dolgozó munkavállalókat egyetlen központi felületen kezeli, jelentősen csökkentve ezzel a biztonsági kockázatokat.

A multi-site (több helyszíni) kommunikáció menedzselése ismétlődő, időigényes feladat. A Zyxel Cloud CNM SecuManager szoftver segítségével a vállalkozások centralizálhatják, egy felületre szervezhetik a biztonsági menedzsmentet a világ bármely részén, minden Zyxel biztonsági készüléken. A folyamatosan fejlődő cégeknek a hálózati biztonság fejlesztését is kiemelten szükséges kezelniük - az USG2000-VPN ezért a nap 24 órájában működik, folyamatosan rendelkezésre áll.



Az eszköz akár 3000 VPN csatlakozásig képes kezelni a különböző fiókirodák, partnerirodák, ingázók, vagy otthoni dolgozók közötti kapcsolatokat. A bejövő és kimenő kommunikációt is a legfrissebb SHA-2 titkosítással védi, ezzel is csökkentve a lehetséges biztonsági kockázatokat. A multilayer HA Pro dizájn VPN szolgáltatásban, csatlakoztathatóságban, multi-WAN terheléselosztásban is kiemelkedő. A cserélhető erőforrás és ventilátor modulok az eszköz élettartamát is jelentősen meghosszabbítják.



Nagyításhoz kattintson a képre.

"A vállalkozások folyamatos fejlődését a hálózati biztonságnak is követnie kell."- mondta Treso Tamás, a Zyxel regionális channel értékesítési menedzsere. Hozzátette: "Az új USG-2200-VPN eszköz a kulcs ahhoz, hogy egy end-to-end, több helyszíni biztonsági portfoliót tegyünk elérhetővé a kkv-k részére, amellyel igazi hálózati szövetségesként állhatunk ügyfeleink mellett."