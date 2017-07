Új trükköt tanul a Bluetooth

A Bluetooth SIG kiadta a Bluetooth Low Energy-n alapuló mesh hálózati specifikációt.

A Bluetooth hamarosan mesh hálózati képességekkel gazdagodik, és ami a legszebb, új hardverre sem lesz szükségünk, hogy kihasználjuk az újfajta tudást.

A mesh hálózatkezelés egyszerűbbé teszi majd az érzékelők hálózati csatlakoztatását, az okos otthonok kialakítását és a hálózati automatizmusok kiépítését. Ahelyett, hogy az eszközök energiapazarló módon távoli gateway-k felé kiabálnák üzeneteiket, csak "belesuttogják" a szomszédos eszköz fülébe, és az üzenet célba jut.



A Bluetooth evolúciójában fontos lépcsőfokot jelent az új szabvány.

A technikával a berendezéseket új módot tudjuk majd a dolgok internetére (IoT) csatlakoztatni, és ha mondjuk egy épületben mesh hálózat vezérli a világítást, más eszközök más célokra is felhasználhatják a vezeték nélküli hálózatot.

A Bluetooth a mesh hálózatot a Bluetooth Low Energy-re (LE) épített újfajta hálózati topológiaként kezeli, vagyis ha egy eszköz támogatja a szabványt, szoftverfrissítéssel mesh hálózatokra is csatlakozni tud. A tableteknél és okostelefonoknál még egyszerűbb a helyzet: ha támogatják a Bluetooth LE-t, megfelelő appokkal már most is alkalmasak lehetnek a mesh hálazati működésre.