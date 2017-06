Újra itt a Motorola

A Lenovo száz százalékos tulajdonában lévő Motorola budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy mostantól hazánkban is Motorola márkanév alatt, a Telekom és nagyobb viszonteladó partnereinek kínálatában kezdi meg okostelefonjai értékesítését a Moto G5 és G5 Plus modellekkel.

A sajtóeseményen Vladislav Ivanov, a Lenovo délkelet-európai régiójának mobil-üzletág vezetője beszélt a két márka összefonódásának történetéről. A Motorola Mobility 2015-ös felvásárlását követően a Lenovo teljes tulajdonú leányvállalataként működött, és a cég portfóliójában található Moto márkajelzésű okostelefon termékcsalád gyártásáért felelt, mindeközben a Lenovo saját márkaneve, majd Lenovo Moto név alatt folytatta okostelefon-portfóliójának bővítését és értékesítését.

A 2017-es évtől a Lenovo fontos stratégiai döntést hozott "a márkázási stratégia mindent, vagy semmit döntés" gondolat jegyében; az idei évtől az összes, a cégcsoport által forgalmazott okostelefon Motorola márkanév alatt kerül forgalomba, a Motorola Mobility gondozásában. A hazánkban is nosztalgikus érzéseket keltő közkedvelt Hello Moto szlogent és a Moto termékmegjelölést a márka továbbra is használja a forgalomba kerülő telefonok esetében.

A Motorola a termékfejlesztés során is az értékteremtésre törekszik; minden újításnak, így a moduláris kialakítású okostelefonoknak, valamint a Moto Modoknak is egyetlen célja van, hogy a felhasználók megtalálják a modern élet kihívásai közt az egyensúlyt.



A mai naptól a vállalat Magyarországon is megkezdte a februári Mobile World Congress-en bemutatott Moto G5 és a még fejlettebb funkciókat kínáló párja, a Moto G5 Plus értékesítését, melyek tökéletesen képviselik a Motorola életérzést és az Amerikai Egyesült Államokra jellemző "can do" mentalitást.

Ahogy azt a Motorola már a készülékek barcelonai bemutatóján is bebizonyította, a Moto termékcsalád két, legfrissebb modellje az okostelefonok prémium funkcióit a jelenleg elérhető legjobb ár-érték arány mellett biztosítja. A Lenovo által a termékfejlesztést megelőzően végzett kutatás eredményei is azt bizonyítják, hogy a felhasználók számára bizonyos prémium funkciók, mint a kamera minősége, kényelmi fejlesztések, memória és az erős processzor jelentik azt a többletet, amelyre szívesen áldoznak.

A Moto G5 és a Moto G5 Plus készülékek ezt, a felhasználók számára magas prioritást testesítik meg; csúcskategóriára jellemző funkciók, elérhető áron.

Az ötödik generációs Moto G eszközökkel nem kell kompromisszumot kötnie a stílus, a teljesítmény vagy az ár tekintetében. Mindkét készülék elérhető holdszürke vagy színarany verzióban, melyek megtalálhatók a Telekom és a nagyobb viszonteladó partnerek kínálatában. A Moto G5 bruttó ajánlott fogyasztói ára 69 990 forint, míg a Moto G5 Plus bruttó 99 990 forintos fogyasztói áron kapható.